I sandali gioiello dell’artigiano Oreste Fiorentino

di Valentina Vitiello

Sebbene a causa dell’industrializzazione la figura dell’artigiano negli ultimi anni sembra vada scomparendo, la richiesta di prodotti artigianali, oggigiorno, è in aumento. Non pochi sono gli artigiani che mantengono vive le tradizioni secolari dei loro antenati in svariati settori grazie a una sorta di “ v o c a – zione”; la fam i g l i a Fiorentino ne costituisce un esempio. Nelle prossime righe cercheremo di capire meglio come funziona questo mondo, grazie a Oreste.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia