I Salesiani sospendono le attività estive

I nuovi casi di Coronavirus a Salerno città stanno preoccupando non poco la cittadinanza. In via precauzionale, ieri mattina, l’oratorio don Bosco- Salesiani di Salerno ha deciso di sospendere le attività, a causa della instabile situazione del rione Carmine. «Confidiamo nel buon senso di tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi e i giovani ad evitare ogni forma di assembramento», hanno dichiarato dai Salesiani, spiegando le ragioni dietro la decisione di sospendere nuovamente le attività del centro estivo. Di fatti, con i primi casi di Covid nella zona, l’oratorio aveva decretato un primo stop anche, pare, a causa di un legame tra la struttura e la figlia del barista risultato positivo. Attività che erano poi ripartite il giorno successivo anche alla luce delle dichiarazioni del sindaco Vincenzo Napoli che aveva rassicurato la cittadinanza ridimensionando il problema Covid nella zona Carmine. Nonostante ciò, dall’Asl di Salerno – nella giornata di martedì – sono stati comunicati due nuovi casi di Covid nella città capoluogo, uno nella zona orientale e uno proprio nella zona Carmine, un uomo che avrebbe avuto contatti proprio con il barista positivo. «Vista l’instabile situazione del nostro quartiere, sentendo le autorità competenti con le quali siamo in continuo contatto, essendo considerati luogo di aggregazione, abbiamo ritenuto opportuno sospendere nuovamente, in via precauzionale, le attività dell’Oratorio fino a nuova comunicazione – hanno comunicato dall’oratorio don Bosco – Confidiamo nel buon senso di tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi e i giovani ad evitare ogni forma di assembramento. Come ha scritto in un recente comunicato il signor sindaco: “manteniamo alta la guardia”». Al momento non è stata ancora comunicata la data relativa alle riprese delle attività estive ma si ipotizza che ciò non avverrà prima dei risultati dei tamponi sui nuovi contagiati

