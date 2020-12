I salernitani sono campioni di inciviltà?

di Erika Noschese

Continua l’azione del comitato di quartiere Salerno Mia che, in questi mesi, sta raccogliendo le istanze e le sollecitazioni dei cittadini salernitani, soprattutto quelli residenti al centro storico cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, è stato segnalato lo stato di degrado in cui versa via Porta Rateprandi, una delle strade più colpite dall’incivilità delle persone.

