“I saldi non funzionano, è tutto fermo”

di Monica De Santis

Rita Giordano è la titolare del negozio di abbigliamento donna Charmel, sito in via Carmine 34 a Salerno… “Abbiamo anche un punto vendita all’interno della Galleria Capitol, ma dopo il primo lockdown lo utilizziamo solo come esposizione”. Come tanti commercianti in questo periodo anche la signora Giordano si ritrova a fare i conti con la crisi del settore provocata dalla pandemia… “Purtroppo le perdite ecomiche che questa pandemia ha provocato sono tantissime e il settore dell’abbigliamento è uno di quei settori che ne ha risentito di più ed ancora ne risente”.

