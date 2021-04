I ristoratori salernitani pronti per una nuova protesta a Roma

Proseguono le manifestazioni di protesta contro il governo e contro le decisioni di tenere chiuse le attività commerciali del settore della ristorazione. E così lunedì si terrà alle 15 in piazza Montecitorio una nuova manifestazione di protesta alla quale prenderanno parte anche gli iscritti dell’associazione Aisp di Salerno, che si stanno organizzando per andare nella Capitale in pullman. Alla manifestazione romana parteciperanno anche i componenti dell’associazione #Ioapro che dalla scorsa settimana sta girando l’Italia a sostegno di tutti i lavoratori del settore della ristorazione e del bar. I componenti dell’Aisp lanciano intanto un appello a tutti i commercianti salernitani ad unirsi a loro per la manifestazione.

