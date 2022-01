I Re Magi dal mare si fermano davanti alla grotta della Lega Navale

di Monica De Santis

La Lega Navale di Salerno ha ospitato ieri pomeriggio alle ore 18 un evento all’insegna della solidarietà per festeggiare l’Epifania. La manifestazione è stata anche un simbolo per aprire un nuovo anno fatto di eventi ed iniziative per il rispetto dell’ambiente, ma anche di promozione degli sport nautici e della cultura marinara, soprattutto a favore delle categorie svantaggiate e delle associazioni di volontariato che caratterizzano l’attività della Lega Navale.

Lo spettacolo, promosso ieri sera, denominato “Il tempo e il rito”, ha visto la rappresentazione della natività e l’arrivo dei Re Magi dal mare, venuti in adorazione del Bambin Gesù. A fare da sottofondo l’esecuzione delle tradizionali musiche da parte di un’ensemble di zampogne. La manifestazione si è conclusa con l’aspetto solidale, che ha visto la distribuzione di doni offerti dalla Lega Navale ai bambini seguiti dall’Associazione “Fili d’Erba”.

L’evento che ha visto la partecipazione di un folto numero di persone si è svolto nello spazio antistante la sede al Porto Masuccio Salernitano in Piazza della Concordia, grazie alla partecipazione dell’Associazione Culturale Demoetnoantropologica “Castellani”, impegnata nel recupero, la salvaguardia e la fruizione delle tradizioni popolari e dell’Associazione “Fili d’erba”, che realizza servizi e progetti socio-educativi rivolti a minori, giovani e alle loro famiglie di appartenenza, con particolare riguardo per quelli in condizioni di disagio.

