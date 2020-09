“I punti principali del mio programma elettorale, lo ribadisco, sono basati sull’agricoltura e l’agro alimentare ed è da qui che bisogna ripartire”

Ha scelto di chiudere la campagna elettorale, ieri sera, a aSan Cipriano Picentino Corrado Martinangelo, candidato al consiglio regionale della Campania con la lista Democratici e Progressisti, a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca. “Ho scelto di essere qui stasera, nel luogo in cui sono nato, dove vivo e dove virò perchè San Cipriano è la mia terra, la mia comunità”, ha esordito Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi, nell’ultimo appuntamento con gli elettori prima del voto del 20 e 21 settembre nel rispetto di quel senso di appartenenza alla sua terra che lo ha sempre accompagnato in questi anni. Agli elettori, il candidato consigliere regionale ha ribadito le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo e a sostenere il governatore uscente Vincenzo De Luca, sottolineando ancora una volta la necessità di puntare su progetti di svilupo, sfruttando le risorse messe a disposizione dall’Europa. Agricoltura e agro alimentare sono i punti cardini della sua campagna elettorale, “ambiti essenziali, strategici” per uno sviluppo della provincia di Salerno basato su due settori da sempre trascurati dalla politica, l’agricoltura e l’agro alimentare per l’appunto. Martinangelo ha ribadito inoltre che vorrebbe poter sottoporre all’attenzione della Regione Campania una legge che annulli la burocrazia e semplifichi le procedue per le imprese, soprattutto nell’utilizzo dei fondi europei. Da qui poi l’appello al voto, l’ultimo prima del silenzio elettorale scattato alla mezzanotte: “Votare Democratici e Progressisti perchè noi siamo la novità di questa campagna elettorale, pur rimandendo sempre fedeli alla nostra storia – ha dichiarato il presidente nazionale di Agrocepi – Noi siamo la sinistra che vuole cambiare le cose che non sono andate come dovevano in questi 5 anni e votare per me perchè sono sempre stato coerente alla mia storia politica che va avanti da 30 anni: sono sempre stato dalla stessa parte ma, soprattutto, sono sempre stato presente sui territori della nostra provincia”, per ascoltare le istanze dei cittadini e portarle nelle sedi opportune affinchè trovassero risposte.

