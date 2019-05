I primi sindaci eletti in provincia di Salerno

Primi esiti dalle urne anche per i sindaci della provincia di Salerno. Risultano eletti, stando ai dati del Viminale, i primi cittadini di Atrani (Luciano De Rosa Laderchi, Atrani Futura); Bellosguardo (Giuseppe Parente, Uniti per il futuro); Casaletto Spartano (Concetta Amato, Insieme si puo’); Futani (Aniello Caputo, Impegno per Futani).

