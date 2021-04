I primi 70 anni di Fiorentina, la donna che si occupa della pulizia di via Lama

di Erika Noschese

Si chiama Fiorentina, 70 anni compiuti da poco. Lei è ormai diventata il simbolo di via Lama, a Salerno. A raccontare la sua storia alcuni cittadini salernitani, attraverso il gruppo facebook I Figli delle Chiancarelle. Un modo per omaggiarla, in occasione del suo compleanno, ma soprattutto per ringraziarla. “La signora che ha sempre cercato di dare un decoro e di pulire i gradoni della Lama in via Porta Rateprandi che addobba coi suoi fiori e che combatte per salvaguardare il vicoletto da deiezioni canili, soggetti poco raccomandabili e poco educati vi saluta oggi che compie 70 anni. La sua battaglia per un ambiente pulito e sano continuerà affinché venga tolta quella impalcatura a breve e che ritornino fiori e turismo Madonna della Lama pulizia e civiltà”, ha raccontato Iole. Un insegnamento, un attaccamento profondo al proprio quartiere. Fiorentina è ormai conosciuta da tutti. “Da ammirare. Quando passo per quei gradoni, un tempo totalmente degradati, la ringrazio sempre”, ha invece detto Tony. Il comitato Centro storico, recentemente, le ha anche donato una pompa per la pulizia dei gradoni, come racconta un cittadino salernitano. E tra i complimenti c’è anche chi lancia un appello alle istituzioni per un riconoscimento ufficiale ad una donna che ha sempre contribuito, in prima persona, al decoro della città.

