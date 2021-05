I piccoli alunni della scuola di Montecorvino Pugliano a confronto con Parmitano

di Monica De Santis

Un viaggio virtuale nello spazio. E’ quello che hanno fatto lo scorso 19 Maggio gli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria Capoluogo dell’Istituto Comprensivo Montecorvino Pugliano. Le due classi di piccoli allievi infatti, sono state le uniche del Sud Italia ad essere selezionate per un evento live online davvero speciale: un incontro con il colonnello Luca Parmitano, astronauta dell’Esa. Parmitano è stato il primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) durante la Expedition 61. È stato selezionato come astronauta ESA nel maggio 2009. Viene incluso nell’equipaggio di riserva della missione Expedition 34, e infine selezionato come ingegnere di volo per le missioni Expedition 36 ed Expedition 37. Il 28 maggio 2013 è partito con la Sojuz TMA-09M dal Cosmodromo di Bajkonur, Kazakistan, in direzione della Stazione Spaziale Internazionale….

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia