I Maneskin vincono il Festival di Sanremo. Tutti i premi

I Maneskin vincono Festival dell’era del Covid,Nella finale hanno superato la coppia Francesca Michielin-Fedez, al terzo posto, Ermal Meta..La classifica vede, dal 4 al 26 posto, Irama, Willie Peyote, Annalisa, Madame, Orietta Berti, Arisa, La Rappresentante di lista, Extraliscio con Davide Toffolo, Lo Stato Sociale, Noemi, Malika Ayane, Fulminacci, Max Gazze’, Fasma, Gaia, Coma__Cose, Ghemon, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello, Random. È Willie Peyote, alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con ‘Mai dire mai (La locura)’, a vincere il premio della critica ‘Mia Martini’ assegnato dalla sala stampa. Secondi e terzi piu’ votati dalla sala stampa, invece, Colapesce e DiMartino e gli Extraliscio con Davide Toffolo. I primi vincono il premio ‘Lucio Dalla’ della sala stampa radio-tv-web. Sul podio, al secondo e terzo posto, Annalisa ed Ermal Meta. Al cantautore, che ha partecipato con ‘Un milione di cose da dirti’, il premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra della kermesse. Il premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo va a Madame. La rapper, nel cast con ‘Voce’, si era aggiudicata all’inizio della settimana – per la stessa categoria – anche il Premio Lunezia, speciale Sanremo.

