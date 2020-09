I locali della Camera di Commercio alla Matteo Mari

Locali di proprietà della Camera di Commercio a disposizione delle scuole. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale di Salerno con una delibera ad hoc dopo aver accolto la disponibilità del presidente della Camera di Commercio di Salerno che ha reso disponibile, a titolo di comodato d’uso gratuito, i locali di propria competenza, in via Mantenga, già utilizzati come uffici per destinarli ad attività didattiche. In questa fase, infatti, l’Amministrazione Comunale è impegnata a mettere in atto tutte le misure idonee per la riapertura in sicurezza delle scuole per l’anno 2020-2021, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid 19 contenute nel Documento Tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, come indicato nel “Piano Scuola 2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021”, adottato dal Ministero dell’Istruzione, è stata promossa la Conferenza dei Servizi che si è tenuta il 15 luglio 2020, con la presenza dei Dirigenti scolastici degli Istituti di competenza comunale e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, finalizzata ad analizzare le criticità delle Istituzioni scolastiche operanti sul territorio e ad individuare modalità, interventi e soluzioni necessarie. Ad avere bisogno di spazi, per riprendere le attività scolastiche in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid la scuola Matteo Mari. La dirigente scolastica, infatti, nei vari incontri che si sono susseguiti con l’amministrazione comunale ha evidenziato l’esigenza di reperire spazi, esterni alle sede scolastica, al fine di poter avviare le attività didattiche in sicurezza. Il presidente della Camera di Commercio, all’uopo interpellato, in considerazione del preminente interesse pubblico alla riapertura in sicurezza delle scuole ha dato la disponibilità all’utilizzo, ad uso gratuito, di locali di sua competenza, in via Mantenga, che potrebbero positivamente rispondere a tale richiesta, data la prossimità alla scuola. Da qui la decisione della giunta comunale di concedere, a titolo gratuito, i locali della Camera di Commercio alla Direzione Didattica del IV Circolo “Matteo Mari” per l’organizzazione delle attività didattiche in sicurezza.

