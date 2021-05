I lavoratori dell’Acse preoccupati del loro futuro occupazionale

I lavoratori della Acse spa preoccupati per il loro futuro. Le maestranze hanno inviato una lettera al sindaco di Scafati Cristoforo Salvati chiedendo chiarimenti e informazioni sul loro futuro. Il 29 maggio avranno la cessione del contratto. Questi hanno lavorato continuamente senza soste contrattuali per tutto questo periodo, quindi chiedono come sia possibile che si stia scegliendo la strada della ricerca di nuovo personale somministrato che comunque vada non migliora ne stabilizza la situazione del personale di Avse spa visto che in questo periodo ci sono stati comunque pensionamenti e ne seguiranno altri presumibilmente già in anno corrente.

