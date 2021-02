I gol, la paura e tre punti che valgono tanto

di Enzo Sica

Il titolo premonitore di stamane. sul nostro giornale, per un salto di qualità, definitivo, di questa Salernitana si è avverato in pieno. Forse non c’erano dubbi, noi non siamo maghi ma dopo aver visto all’opera il rinato, almeno fino alla gara contro la squadra granata, Ascoli di Andrea Sottil siamo tutti convinti che sia così. Infatti quando vedi in campo la squadra di Castori al del Duca e dal fischio di inizio ti accorgi che questa è forse la giornata giusta, la trasferta che non puoi sbagliare, allora è proprio così.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

