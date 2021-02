«I giovani devono formarsi e aggiornarsi di continuo»

di Sonia Angrisani

«La cosa più importante di tutto è formarsi: bisogna essere sempre aggiornati e bisogna avere le giuste competenze per riuscire ad entrare nel mondo del lavoro». E’ il consiglio che ito Bisogno, giovane Ebolitano, laureato in scienze economiche rivolge ai giovani. Bisogno è amministratore unico di un importante ente di Formazione Professionale, Scuola Nuova Srl, con ben sette sedi operative ed accreditate tra Campania e Basilicata. La scuola dei giovani per i giovani è il suo slogan ufficiale, esempio per i suoi coetanei e motivo di orgoglio per il territorio. «Sono ancora molto giovane, ma le mie piccole esperienze nella vita sociale mi hanno già permesso di confrontarmi con molti miei coetanei e con persone adulte diventando un punto di riferimento soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro, ossia la Formazione

