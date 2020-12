I gioielli artigianali di alta oreficeria di Della Crivelli

di Monica De Santis

Sin dall’era antica la lavorazione dell’oro era considerata una forma di arte importantissima, come dimostrano i pochi esemplari rinvenuti nei corredi funebri e giunti come testimonianza fino a noi. opere di oreficeria finissima, di straordinaria qualità artistica e di squisita delicatezza. L’oreficeria è l’arte della lavorazione dell’oro e di altri metalli preziosi, come l’argento colorato e il platino, per ottenere oggetti artistici. L’arte orafa è strettamente correlata con la gioielleria, i cui manufatti utilizzano i metalli preziosi come leganti per la produzione di gioielli con gemme.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia