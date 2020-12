I fratelli Leo di “SognoAttivo” ad un passo dalla Maratona di New York

“Leonida” è arrivata da Reggio Emilia. E’ un nome di fantasia, ispirato al Re di Sparta, quello scelto per la carrozzina che li porterà alla realizzazione di un sogno. Dopo tre mesi di attesa i fratelli Leo, Dario e Franco, sono a un passo dal percorrere la maratona di New York, in programma il prossimo 7 novembre 2021. E’ con gli occhi lucidi di Franco che non riesce quasi a dire nulla e la felicità di Dario, che l’artigiano emiliano Manuel Borea è arrivato a Bellizzi, in provincia di Salerno, con in auto un “dono” speciale. La carrozzina, fatta realizzare su misura da Dario, è arrivata a destinazione. In questi mesi i due fratelli salernitani hanno realizzato l’associazione “SognoAttivo”, con l’obiettivo di aiutare e incoraggiare a questo sport tante persone del territorio affette da tetraparesi spastica, come Franco.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia