I fondi del Pnrr per riportare il Vestuti agli antichi splendori. Il sopralluogo

di Erika Noschese

Una nuova vita per lo stadio Vestuti, anche grazie ai fondi del Pnrr. È l’ipotesi al vaglio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. Nel pomeriggio di ieri, il presidente della commissione Sport, Gennaro Avella, insieme ai consiglieri di maggioranza, ha effettuato un sopralluogo presso lo storico stadio per verificarne le condizioni. La pista di atletica leggera sembra essere in ottime condizioni mentre i primi problemi si verificano già al Palasenatore e le palestre per la pugilistica e Judo dove si registrano problemi agli spogliatoi e infiltrazioni d’acqua. “Dobbiamo intervenire in maniera puntuale e spero che tutto possa essere programmato: a breve sarà appaltata la gara che dovrebbe consentirci di mettere in azione un po’ di attività minime e calendarizzare le attività di pulizia rispetto al complesso del Vestuti”, ha dichiarato il consigliere socialista, chiarendo che non ha le competenze per approfondire il tema dei fondi del Pnrr. “Lo stadio Vestuti è il simbolo della nostra salernitanità e spero torni agli antichi splendori, grazie all’azione dell’amministrazione per un rilancio vero”. Stando a quanto emerso dal sopralluogo, si rende necessario intervenire in quei luoghi dove si fa l’attività sportiva, iniziando dagli spogliatoi fino alle palestre. Tra le problematiche più evidenti le infiltrazioni sulle gradinate e quindi anche il Palasenatore che rendono difficile la gestione dello sport. Intanto, Avella incontrerà i funzionari per capire gli interventi prioritari da mettere in atto grazie alla mini gara di 120mila euro circa. Sempre in tema di strutture sportive, nei prossimi giorni sarà risolto definitivamente anche il problema del Palatulimieri che, a causa di un guasto alla caldaia, ha reso inaccessibile la struttura agli atleti per diverse settimane.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia