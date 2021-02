I Figli delle Chiancarelle in campo C’è la civica: “Offriamo un’alternativa”

di Erika Noschese

Dieci anni di battaglie e una lista civica in vista delle prossime elezioni amministrative. I Figli delle Chiancarelle si impongono come protagonisti della prossima partita elettorale quando i cittadini saranno chiamati al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. In questi anni, tanti gli esposti presentanti, le battaglie portate avanti, a partire dal Crescent, nel nome della verità e della trasparenza per offrire ai salernitani un’alternativa a quello che da sempre le Chiancarelle hanno definito il “Sistema Salerno”.

