“I fatti non stanno come li ha raccontati il Prefetto Russo”

di Pina Ferro

“Quanto riportato su caso Battipaglia dal prefetto Russo nel corso dell’audizione presso la “Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, non risponde fedelmente a quando accaduto”. Ad affermarlo è stato l’ex sindaco di Battipaglia, Giovanni Santomauro in una nota inviata al Prefetto di Salerno,m al presidente della commissione Parlamentare, al presidente del Consiglio dei Minitri, al ministro degli Interni, al sindaco ed al presidente del consiglio comunale di Battipaglia. I fatti contestati sono quelli inerenti lo scioglimento, nel 2014, del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

