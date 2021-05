I dipendenti delle Pisano: “Basta con le continue speculazioni”

Di Erika Noschese

“Non c’è nessuna correlazione tra i dati dello studio Spes e le fonderie Pisano”. Sono i dipendenti dello storico opificio di via dei Greci a difendere, ora, la proprietà ma soprattutto il loro diritto al lavoro. Ieri mattina, infatti, il comitato Salute e Vita ha reso noto lo studio condotto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che ha evidenziato un eccesso di metalli pesanti, come il cadmio e a scendere in campo sono proprio i lavoratori: “E’ il momento di dire basta alle crociate strumentali contro le Fonderie Pisano, difendiamo il nostro lavoro e accertiamo con chiarezza le vere fonti di inquinamento”, hanno dichiarato, sottolineando che “ci troviamo di fronte al consueto tentativo di diffusione di notizie specificamente addebitate, senza alcuna cognizione di causa, alle Fonderie Pisano”. Di fatti, lo studio di esposizione nella popolazione suscettibile (Spes) è uno studio di biomonitoraggio che ha l’obiettivo di valutare la relazione tra esposizione ambientale e salute in Campania, misurando in maniera sistematica biomarcatori di esposizione, di effetto biologico precoce e di suscettibilità, con la presenza di inquinanti chimici di diversa natura (Metalli, Ipa, Pb, Diossine, Nanoparticelle, pesticidi, bisfenoli, ftalati, parabeni) in fluidi biologici, al fine di verificare eventuali differenze di rischio salute fra i residenti nelle diverse aree territoriali campane…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia