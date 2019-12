I convocati di Ventura

Gian Piero Ventura alla vigilia di Salernitana – Crotone. La conferenza è stata preceduta da un intervento del direttore sportivo Angelo Fabiani. ‘Pur di andare in A darei 5 anni della mia vita’ – ha detto Fabiani.

Gian Piero Ventura ha reso noto i convocati per Salernitana-Crotone. Nella lista ci sono Akpa Akpro, Di Tacchio e Karo, tutti e tre non al top della condizione ma arruolabili per la sfida ai pitagorici. Mancano invece Cerci e Giannetti: il primo è ancora alle prese con il problema alla coscia sinistra, per Giannetti invece persistono i problemi al polpaccio. Assente anche Heurtaux, in campo nelle scorse settimane con la Primavera.

