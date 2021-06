I consiglieri Ferro e Albano aderiscono a FdI

Fratelli d’Italia rafforza la sua presenza nei Picentini. “Oltre alla sindaca Sonia Alfano e all’assessore Maria Sica, già iscritte al nostro partito, aumentiamo la nostra presenza al Comune di San Cipriano Picentino, dove hanno aderito due consiglieri comunali”. Lo annuncia, in una nota, il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore. Si tratta, in particolare, di: Mafalda Domenica Ferro, che ha la delega alle Politiche Sociali; Iole Albano, che ha la delega alle Pari Opportunità. “E’ sempre una gioia accogliere nuove persone nelle nostre fila, in questo caso la felicità è doppia per il valore delle persone che hanno deciso di sposare il progetto politico di Giorgia Meloni. Adesione di cui sono molto lieto anche perché – aggiunge Fabbricatore – dimostra come sia evidente che in Fratelli d’Italia le donne impegnate in politica possono trovare la giusta rappresentanza, in quanto nel nostro partito si cresce se si lavora e ci si impegna, al di là se si è uomini o donne. Ringrazio il sindaco Sonia Alfano, i consiglieri Mafalda Domenica Ferro e Iole Albano, il dirigente provinciale Antonio Anastasio e tutti i nostri amministratori locali, coordinatori e militanti dei Picentini, per l’amore, la dedizione e il grande lavoro sul territorio che sta portando ottimi frutti. Ringrazio anche. Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI), il senatore Antonio Iannone(Commissario Regionale di FdI), il Consigliere regionale Nunzio Carpentieri per l’attenzione che, nonostante i numerosi impegni istituzionali, dedicano quotidianamente alla provincia di Salerno. Nei prossimi giorni ufficializzeremo nuove adesioni in altri comuni del territorio salernitano” conclude Fabbricatore.

