I consiglieri dissidenti smentiscono: “Mai avuto contatti con il centrodestra”

di Erika Noschese

Non c’è posto per i consiglieri dissidenti nella coalizione di centrodestra? Mai chiesto nulla. Questo, almeno, quanto emerge dopo le dichiarazioni del deputato di Forza Italia Gigi Casciello che, attraverso queste colonne, ha lanciato non poche accuse. Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Giuseppe Ventura, Donato Pessolano e Nico Mazzeo sono pronti ad affrontare compatti la prossima campagna elettorale. Per loro, la collocazione più giusta, dopo l’addio alla maggioranza Napoli, sembra essere quella della coalizione civica. I consiglieri infatti avrebbero smentito la voce di un confronto con il centrodestra, dirottandosi sulla grande coalizione civica che possa abbracciare tutti.

