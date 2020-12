I commercianti salernitani a Roma per protestare contro le restrizioni

di Monica De Santis

I commercianti di Salerno, ma non solo anche quelli della provincia, continuano a mettere in campo iniziative per far sentire la loro voce e per richiamare l’attenzione non solo dei cittadini ma soprattutto delle istituzioni sulla grave situazione economica che stanno vivendo da quando è iniziata la pandemia. In particolare a protestare sono i commercianti del settore della ristorazioni, che fra tutte le categorie è quella maggiormente penalizzata della restrizioni sia del Dpcm che da quelle imposte in questi lunghi mesi dal governatore Vincenzo De Luca.

