I commercianti di Mercatello in attesa della “Notte Bianca”

di Monica De Santis

Attesa per la decima edizione della “Notte Bianca” la manifestazione che si svolge in tutta la città, organizzata dalla Fenailp e giunta alla sua decima edizione.

Attesa soprattutto nella zona orientale della città, dove secondo i commercianti del posto questa iniziativa riesce a richiamare molte persone ed aiuta a far conoscere le loro attività commerciali che purtroppono, hanno meno privilegi rispetto alle attività del centro città “Sicuramente un’iniziativa come la Notte Bianca, può dare una grande mano a noi commercianti – spiega il signor Alfredo Di Marino, titolare del negozio di ottica “Celia” – perchè comunque nel bene e nel male è un evento che richiama tante persone. Quindi penso che sia davvero molto positivo, soprattutto per noi che lavoriamo nella zona orientale. Prendiamo ad esempio il nostro quartiere, Mercatello, qui a livello commerciale la situazione non è delle migliori, non abbiamo di certo il passeggio o la presenza di turisti che si registrano nel centro città. Ecco perchè iniziative come queste, soprattutto dopo i due anni di pandemia, sono importanti, anche per aiutarci a farci conoscere da altri clienti di altri quartieri della città”. Anche per la signora Ivana Rombi, titolare della gioielleria “Arghiros” l’evento della Notte Bianca è importante per quartieri periferici come Mercatello… “La Notte Bianca è senza dubbio una manifestazione importante e soprattutto positiva per noi commercianti. Perchè quando in quartiere arrivano tante persone è normale che anche noi commercianti ne beneficiamo. Quindi ben vengano eventi come questi, anzì bisognerebbe farne molti di più, proprio come si fanno in centro città”. La signora Ivana lancia poi un appello all’amministrazione comunale. Mercatello, è un quartiere che ultimamente è stato abbandonato. Purtroppo da molti mesi abbiamo registrato uno stato di degrado incredibile. E’ un quartiere molto sporco che ha bisogno di maggiore manutenzione. In vista di questo importante evento mi auguro che qualcuno provveda anche a ripulire le strade, perchè è brutto far venire le persone qui e trovare spazzatura ovunque”.

