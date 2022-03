I centri Verrengia per la solidarietà

In occasione dell’arrivo di 100 bambini ucraini nella nostra città, previsto per il giorno 01/04/22 i centri Verrengia effettueranno test antigenici rapidi (per la rilevazione di SARS-COV2). Anche in questa occasione i centri Verrengia continuano ad essere al fianco della comunità, aiutando persone in difficoltà. Colgo l’occasione – commenta il direttore commerciale Carmine Giordano- per ribadire quanto sia importante la solidarietà e non girarsi mai dall’altra parte!

