I Centri Verrengia al fianco dell’Humanitas per la postazione di primo soccorso al porto Masuccio

Fino al prossimo 30 settembre ad affiancare l’Humanitas Salerno per la postazione di primo soccorso al porto Masuccio di Salerno ci saranno anche i Centri Verrengia. Una collaborazione nata per rafforzare l’importante presidio medico-sanitario con i servizi diagnostici dei Centri Verrengia. Obiettivo è la salvaguardia della salute dei dipendenti del porto turistico e dei diportisti ma non solo. Il potenziamento dell’hot spot sarà utile anche per quei turisti che faranno tappa a Salerno e per bambini ed anziani, spesso i più colpiti dalle alte temperature che possono imperversare in aree aperte come quelle del porto e del lungomare.

I Centri Verrengia sono stati selezionati per erogare, nell’ambito del progetto di primo soccorso e prevenzione, i servizi di diagnostica.

Il punto Primo Soccorso presso il porto turistico Masuccio sarà attivo dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00, sette giorni su sette fino al 30 settembre 2022, quindi al termine delle previste temperature roventi.

“Il nostro affiancamento presso il presidio medico-sanitario dell’Humanitas in una zona cruciale e centrale di Salerno è un’ottima notizia per la cittadinanza – afferma Carmine Giordano, direttore commerciale dei Centri Verrengia – Mamme, bambini, anziani, turisti, tutti saranno più al sicuro grazie alla presenza di un personale perfettamente attrezzato ad affrontare ogni difficoltà, soprattutto in questo periodo estivo che spesso provoca non pochi problemi a causa delle alte temperature. Un ringraziamento al presidente Schiavone che ci ha permesso di partecipare a questa lodevole iniziativa unendo la professionalità dei ragazzi dell’Humanitas alla preparazione e alle attrezzature dello staff dei Centri Verrengia, in grado di erogare presso le proprie strutture prestazioni diagnostiche di qualità con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione”.

