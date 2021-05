I capi sartoriali su misura creati da Francesco Murano

di Monica De Santis

9 look per una donna al centro delle geometrie e del mondo, è questo lo spirito della nuova collezione di Francesco Murano, il giovane stilista di Buccino, che realizza capi sartoriali su misura e su ordinazione tramite la pagina Instagram: @murano.francesco. I suoi lavori sono il risultato di una ricerca estetica partita proprio nei laboratori dell’Istituto Europeo di Design – IED Milano qualche anno fa. Istituto dove Francesco si diploma nel 2019 con la collezione Ossimoro Plastico che trionfa alla quinta edizione di Milano Moda Graduate, aggiudicandosi il Camera Nazionale della Moda Italiana Fashion Award. I suoi lavori puntando ancora sul contrasto e sul dialogo tra mondo classico e Rinascimento, e che dà vita oggi a una nuova collezione per l’autunno/inverno 2022. Murano presenta una donna perno geometrico del mondo, al quale si impone con una attitude forte e decisa: una donna in un certo senso “vitruviana”. Rimanendo così fedele alla sua ricerca e al suo stile, quello stesso che l’ha fatto notare da Zerina Akers, stylist di Beyoncé, che sceglie una delle calzature del giovane creativo per il videoclip del brano Spirit. Ed è stata proprio la po star a dare…

