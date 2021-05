I “canguri” all’assalto della Salernitana

di Marco De Martino

SALERNO – Il fondo straniero interessato all’acquisizione del 100% delle quote azionarie della Salernitana proverrebbe dall’Australia. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una banca d’investimenti con un gruppo di servizi finanziari diversificati che nell’ultimo esercizio ha ottenuto un utile di ben tre miliardi di dollari. Il gruppo ha sede a Sidney ed è quotato in borsa: tra le acquisizioni più recenti c’è un parco tematico di divertimenti molto famoso, mentre nel nostro Paese è pronta ad entrare in alcune importantissime società di carattere nazionale nel campo dei servizi elettrici, internet e gas. Assieme al colosso australiano ci sarebbe, come interlocutore italiano, un facoltoso imprenditore capitolino. L’offerta per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario della Salernitana sarebbe partito già la scorsa settimana ma Claudio Lotito l’avrebbe, per il momento, declinata….

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

