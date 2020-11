Humanitas, sì a postazioni mobili in città

di Erika Noschese

La proposta del capogruppo al Comune de La Nostra Libertà nonchè presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota inizia a raccogliere le prime adesioni. A rendersi disponibile per una postazione mobile, in punti strategici della città capoluogo per somministrare il vaccino antinfluenza ai cittadini salernitani è il presidente dell’associazione Humanitas Roberto Schiavone. “Con viva soddisfazione apprendiamo che la Humanitas di Roberto Schiavone ha accolto favorevolmente la nostra proposta di istituire presidi mobili attrezzati in città per i tamponi anti Covid ed il vaccino antiinfluenzale. Ora si muova il Sindaco”

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia