Humanitas raccoglie materiale ed attrezzature mediche per la Liberia

Si è svolta nel piazzale antistante la sede dell’Humanitas, in via Filippo Smaldone a Salerno, la cerimonia di consegna di un container carico di apparecchiature elettromedicali e generi di prima necessità destinato alla popolazione della Liberia. L’iniziativa, alla presenza dell’ambasciatore della Liberia in Italia, Andrew Kronyanh, è stata fortemente voluta dal Presidente Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana che già in passato si è prodigato per mandare aiuti nel Paese dell’Africa occidentale, provvedendo a inviare ambulanze, incubatrici, apparecchiature per dialisi e analisi cliniche, indumenti e materiale scolastico.

quando il container sbarcherà nel porto di Monrovia, avrà luogo un’altra cerimonia. In quell’occasione, il presidente dell’Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana, consegnerà al presidente della Liberia, George Weah, ex calciatore, il container con apparecchiature per la dialisi, un’incubatrice per neonati, bombole di ossigeno e due baby warmer oltre a generi e abbigliamento di prima necessità.

