Hub vaccinale allestita al Capitolo San Matteo per i profughi ucraini

di Monica De Santis

Presso l’Usca San Matteo di Salerno iniziano ad essere effettuati i tamponi su i primi profughi ucraini giunti a Salerno nei giorni scorsi. Accompagnati dai familiari che li stanno ospitando, vengono sottoposti a tamponi molecorali, come spiega il dottor Arcangel Saggese Tozzi… “Per adesso sono piccoli numeri al massimo una quindicina di persone. Ma siamo pronti ad accogliere grandi numeri, anche pullman se dovessero arrivare. Come abbiamo gestito tutte le problematiche del Covid, riusciremo a gestire anche questo afflusso di profughi che arriverà in città. Il modello migranti era già attivo e già funzionava, c’è il servio Stp che è quello degli stranieri in momentaneo soggiorno, che vengono iscritti nell’anagrafe assistiti e riceveranno il medico di base ed il pediatra per i bambini e saranno tracciati sia per i tamponi e sia per l’offerta vaccinale che faremo per questa popolazione che è molto resistente alle vaccinazioni quindi avremo bisogno di fare una bella campagna di convincimento per le vaccinazioni. Inoltre sempre nelle nostre strutture inizieremo ad effettuare i cicli vaccinali tradizionali soprattutto per i bambini, perchè anche in questo caso sono molto carenti e c’è bisogno di effettuarle. In tutta la provincia ci sono diversi centri usca pronti a fare il tracciamento, quindi siamo pronti ad accogliere, anche autonomamente queste persone per effettuare i vaccini. In caso di positivi, come sempre isoleremo le persone per il periodo della quarantena”.

