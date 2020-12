“Ho ritrovato la mia Salernitana”

di Marco De Martino

Il tecnico Fabrizio Castori per la prima volta in stagione è stato espulso per proteste dal direttore di gara. Un episodio che evidenzia la grande tensione accumulata per un match, quello contro il Lecce, di grande importanza per la Salernitana che è però riuscita a raccogliere un solo punto, cedendo così lo scettro di capolista all’Empoli: “Sono soddisfatto della prestazione la squadra ha ritrovato la sua identità contro una squadra forte come il Lecce a cui abbiamo concesso il gol solo su rigore. Siamo stati aggressivi, combattivi, abbiamo fatto un bel gol su azione costruita ed abbiamo concesso poco. Il rigore è stato un episodio un po’ precipitoso e penalizzante per noi, siamo stati quasi perfetti. Abbiamo anche sfiorato il gol della vittoria con quella occasionissima di Djuric

