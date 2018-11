Hair&makeup, vince Francesca Beyouty Ragone

di Erika Noschese

Francesca Beyouty Ragone si aggiudica il primo premio come miglior fornitore hair&makeup per il concorso Italian Wedding Awards. La kermesse ha riunito tutti i fornitori del mondo wedding di Lazio, Campania, Abbruzzo, Umbria e Toscana, nella splendida location romana Horti Sallustiani. La lookmaker salernitana ha raggiunto un nuovo traguardo che la vede salire sul palco della capitale e ricevere non uno ma ben due premi che la riconoscono come miglior make up artist e hairstylist della Campania. «Orgogliosa di aver ricevuto questi due premi. Sono felicissima soprattutto perché rappresento la mia terra, le mie radici che anno dopo anno mi accompagnano in questa mia avventura dal nome Beyouty. Ringrazio tutte le persone che da sempre mi sostengono e le mie amate Beyouty Bride che si affidano alle mie mani per il giorno più bello della propria vita», ha dichiarato Francesca. Tra composizioni floreali e candele profumate, abiti eleganti e professionisti provenienti da tutta Italia, l’evento Italian Wedding Awards ha incontrato il mondo incantato firmato dal tocco fucsia di Francesca Ragone. Dopo il Primo Premio Wedding Total Look, la chiamata in Rai, le presenze alle più prestigiose fashion week mondiali, Beyouty può vantare un altro importante successo. Due premi, due soddisfazioni portate nel suo studio in quel di Salerno, dove ogni giorno incontra le sue Beyouty Bride e i sogni di tante donne.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia