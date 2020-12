Ha solo un mese, muore all’Umberto I

di Pina Ferro

Quando è arrivata al pronto soccorso dell’Umberto I, a Nocera Inferiore era in arresto cardiaco. I medici che l’- hanno presa in cura hanno fatto l’impossibile per strappare alla morte quella neonata giunta in condizioni disperate. Purtroppo tutti gli sforzi messi in campo non solo serviti a non far fermare per sempre quel cuoricino. Ora sarà l’esame autoptico a fare chiarezza sul decesso della neonata, figlia di una coppia di Angri. Coppia che, stando ad alcune indiscrezioni, pare fosse già stata segnalata ai servizi sociali della cittadina dell’Agro Nocerino Sarnese. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dove la piccola di appena un mese è arrivata in condizioni disperate nella serata di venerdì.

