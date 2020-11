Guzzo e Di Cerbo aderiscono al Pd

di Erika Noschese

“Si vede che hanno più bisogno degli altri che di me”. Con queste parole il consigliere provinciale Giovanni Guzzo ha annunciato il suo addio al Psi. Una crisi che era nell’aria da diverso tempo e che sarebbe dettata dal percorso avviato dai socialisti in vista delle prossime elezioni amministrative. Guzzo non solo ha annunciato l’addio al Psi ma ha anche annunciato la sua adesione al Pd con Antonello Di Cerbo, ormai ex candidato sindaco ed ex candidato al consiglio regionale della Campania proprio con i socialisti. “Annunciamo con entusiasmo ed orgoglio la nostra decisione di aderire al Partito Democratico. È una scelta giunta al termine di un confronto sereno con i tanti amici e sostenitori che hanno condiviso il nostro impegno politico negli ultimi anni,

