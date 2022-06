Gusto Italia arriva a Paestum

Il salone dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo, è pronto per la nona tappa della stagione. Dal 16 al 19 giugno sarà a Capaccio Paestum, nell’ex tabacchificio di Cafasso, per raccontare le migliori produzioni del centro sud. Sempre aperto, a ingresso gratuito, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa firmata dall’Associazione Italia Eventi consente di abbattere le distanze e fare acquisti direttamente dai produttori e dagli artigiani. Non mancheranno convegni, show cooking, degustazioni e spettacoli. Gusto Italia è organizzata in collaborazione l’Unione Nazionale Organizzatori Eventi, gode del Patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, di Confagricoltura Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Prenderanno parte alla conferenza stampa di presentazione: Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, Giuseppe Lupo, presidente Italia Eventi e vicepresidente UNOE Rosa Pepe, CREA Pontecagnano e referente comunicazione del progetto ABC, Davide Mucciolo, apicoltore Modera Antonella Petitti

