Guida per ristrutturare la propria casa trasformandola in una casa più efficiente

Alcuni lavori di ristrutturazione permettono di rendere la propria abitazione molto più efficiente. Questo significa riuscire a risparmiare sulle bollette e far sì che la propria casa risulti sostenibile dal punto di vista ambientale. Non solo, significa anche veder lievitare la sua quotazione. Sì, maggiore è la classe di efficienza energetica di un bene immobile e maggiore è il suo valore sul mercato.

Ovviamente è fondamentale fare affidamento su imprese professionali, competenti, certificate e con una lunga esperienza alle spalle. È possibile trovare imprese edili in Italia attraverso molteplici piattaforme professionali presenti online. Il rischio altrimenti è che i lavori non siano effettuati in modo corretto. Una volta scovata l’impresa edile perfetta per le proprie esigenze, quali lavori far scendere in gioco? Ecco una breve guida ai lavori migliori.

I lavori che permettono un corretto isolamento della casa

Tra i lavori di ristrutturazione più diffusi per migliorare l’efficienza energetica di una casa, quelli dedicati ad un suo corretto isolamento. Isolando infatti la casa dall’ambiente esterno è possibile evitare fughe di aria calda durante il periodo invernale. Di conseguenza è più semplice mantenere una piacevole temperatura in casa senza dover accendere in modo eccessivo gli impianti di riscaldamento. Simile il discorso per il periodo estivo. Con un corretto isolamento, si evita infatti che l’aria calda esterna entri in casa durante le giornate estive. Di conseguenza si evita un utilizzo eccessivo dei condizionatori, che possono pesare davvero molto sulla bolletta della luce.

L’isolamento della casa si ottiene con la posa di un cappotto isolante, esterno oppure interno all’abitazione. Il cappotto può essere effettuato anche a livello del tetto. Anche la sostituzione degli infissi è una valida opzione. I vecchi infissi in legno, specie se ormai usurati, possono comportare infatti spifferi che rendono difficile mantenere inalterata la temperatura interna della casa. Meglio scegliere infissi di nuova generazione, come quelli in plexiglass con doppi vetri, o addirittura tripli vetri, che consentono un isolamento impeccabile.

Installazione di nuovi impianti

Per rendere la propria abitazione davvero sostenibile dal punto di vista energetico, è fondamentale valutare gli impianti attualmente presenti. Spesso gli impianti non sono efficienti, specie se sono stati installati molti anni fa. Una moderna caldaia a condensazione è proprio quello che ci vuole per migliorare l’efficienza energetica della propria casa. È ovviamente possibile anche creare un impianto che sfrutta le energie rinnovabili, così da sfruttare l’energia pulita che arriva a noi dalla natura e diventare del tutto indipendenti dai combustibili fossili.

Tra gli impianti ad energie rinnovabili oggi in assoluto più diffusi, gli impianti fotovoltaici e solari termici che sfruttano l’energia che proviene dal sole per produrre elettricità e acqua calda sanitaria. Questi sono gli impianti a energie rinnovabili più diffusi, ma di certo non gli unici. È infatti possibile prendere in considerazione anche gli impianti geotermici oppure quelli eolici, perfetti questi ultimi specialmente per chi vive in zone dove il vento è presente durante tutto il corso dell’anno e solitamente anche piuttosto intenso.

Non solo lavori di ristrutturazione: altri piccoli extra che possono fare la differenza

È importante poi ricordare che sono oggi disponibili termostati smart che consentono di gestire i consumi al meglio, nonché valvole per i radiatori che evitano un consumo eccessivo. Senza dimenticare poi i sistemi domotici che permettono di avere sempre sotto controllo i consumi e di capire quindi quali atteggiamenti sia meglio evitare per rendere la casa più efficiente. Anche i sensori di movimento per le luci sono un’altra valida alternativa, piccoli extra che possono davvero rendere le case ecologiche è avere un impatto positivo sulle bollette. Infine, gli elettrodomestici. Al momento di ristrutturare la casa capita di aver voglia di sostituire gli elettrodomestici presenti con modelli più moderni e funzionali. È sempre meglio scegliere modelli in una classe di efficienza energetica elevata. Costano di più, è vero, ma ne vale la pena, dato che il loro utilizzo non ha alcun impatto sui consumi e sulle bollette.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia