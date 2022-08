Gualazzi&Molinari all’ombra dei Templi

di Monica De Santis

Saranno Raphael Gualazzi e Simona Molinari a chiudere l’edizione 2022 di “Musica&Parole” la rassegna che si è tenuta nel Parco Archeologico di Paestum e Velia. Questa sera appuntamento alle ore 21, a Paestum, con l’ultimo degli otto eventi live programmati dal 22 luglio al 20 agosto. A fare ancora una volta da scenogragia, ai due artisti che si esibiranno in un contesto suggestivo ed evocatore di antiche emozioni, le colonne doriche del tempio di Nettuno La kermesse ha registrato date da tutto esaurito, boom di presenze di pubblico italiano e internazionale. È stata inoltre grande la gioia e l’emozione degli stessi artisti che si sono esibiti a Paestum e a Velia, siti archeologici di straordinario valore artistico e culturale. Raphael Gualazzi, cantautore e pianista italiano vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con Follia d’amore e, nello stesso anno, secondo all’Eurovision Song Contest, proporrà una performance ricca di suggestioni legate anche al suo nuovo album dal titolo “Bar del Sole”. La sua musica nasce dalla fusione della tecnica ragtime dei primi anni del Novecento con la liricità del blues, del soul e del jazz nella sua forma più tradizionale. Le sonorità tipiche del pre-jazz e dello stride piano di Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Art Tatum e Mary Lou Williams, il jazz di Ray Charles ed il blues Roosevelt Sykes vengono attualizzate da Raphael Gualazzi con uno stile personalissimo dove la tradizione convive con le influenze più innovative di artisti eclettici come Jamiroquai e Ben Harper. Il compositore nel suo ultimo progetto discografico ha reinterpretato i grandi artisti della scena musicale italiana, da Morandi a Graziani, da Battiato a Battisti. Canzoni come “Arrivederci a questa sera”, “Centro di gravità permanente”, “Arriva la bomba” comporranno la scaletta della serata, impreziosita poi dalla meravigliosa voce di Simona Molinari, cantautrice di origini partenopee, si avvicina al mondo della musica sin da giovanissima, iniziando a studiare canto all’età di otto anni, per poi concentrarsi dapprima sulla musica leggera e sul jazz, e in seguito sulla musica classica, fino a raggiungere il diploma al conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila. Compositrice e attrice italiana prevalentemente dedita al jazz e allo swing, che dopo otto anni di assenza discografica, nei quali sono Dopo anni di pausa sono entrati in rotazione radiofonica i singoli Davanti al mare e Lei balla sola, rilasciati rispettivamente il 24 settembre 2021 ee il 4 marzo 2022, quest’estate è tornata sui palchi italiani per presentare il suo nuovo album, “Petali”.

