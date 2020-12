“Grazie Pontecagnano ma non dovevi, il regalo ce lo avete fatto voi cittadini”

di Erika Noschese

Regali di Natale ai consiglieri comunali con i soldi dell’amministrazione. Una nuova polemica si abbatte sul sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che, nei giorni scorsi, ha speso circa 3mila euro per l’acquisto di 150 taccuini da destinare ad amministratori e dirigenti. A denunciarlo il consigliere Angelo Mazza: “Un gradito regalo di Natale: grazie Pontecagnano Faiano ma non dovevi. Un sincero e affettuoso ringraziamento a tutti i cittadini di Pontecagnano Faiano. Nessuno escluso – ha dichiarato infatti il consigliere di minoranza – Perché a Natale, si sa, siamo tutti più buoni; a Natale, in fondo, fa sempre piacere ricevere doni e attenzioni. Gli stessi doni che, a noi Consiglieri comunali, sono stati consegnati dal Sindaco Giuseppe Lanzara in persona”. Il primo cittadino ha infatti donato agende istituzionali del 2021.

