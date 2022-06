Gravi criticità lavorative per il personale sanitario del Distretto di Eboli

di Monica De Santis

Le gravi criticità che ogni giorno lamentano il personale sanitario del Distretto di Eboli, in particolare quello di Oliveto Citra, con conseguenze sul lavoro che viene svolto, sono state rappresentate, nuovamente, attraverso una nota comune da Andrea Pastore Coordinatore Cisl Fp Area Centro Nord, Lorenzo Conte Coordinatore Area Centro Sud, il Capo Dipartimento Sanità Pietro Antonacchio e il Segretario Provinciale della Cisl Fp di Salerno Alfonso Della Porta. Nella nota si denuncia l’assenza di uno spogliatoio per il personale, e, fatto ancor più grave, nonostante per le cure domiciliari ai pazienti fragili siano assegnate molteplici unità infermieristiche, scarseggiano le autovetture con il consequenziale rischio per gli infermieri di non poter prestare ai pazienti che necessitano l’assistenza dovuta. Paradossalmente, dicono i sindacalisti, è che agli stessi lavoratori non vengono remunerate le ore di straordinario indispensabili per garantire la continuità assistenziale sul territorio. “Lavorate ma noi non vi paghiamo le eccedenze a cui siete costretti per garantire le prestazioni”, sembra essere il motto del Distretto sanitario di Eboli. Sarebbe opportuno, concludono Pastore, Conte, Antonacchio e Della Porta, un confronto sano e costruttivo tra parte sindacale e direzione strategica ma quest’ultima sembrerebbe in tutt’altre faccende affaccendata.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia