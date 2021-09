Unione Europea, Grant (Gruppo ID): “Non perdiamo le opportunità che l’UE ci offre””Oggi più che mai, in ogni settore, è fondamentale conoscere le opportunità forniteci dall’Unione Europea, e cercare di coglierle al volo per poter dare impulso ai nostri territori”, spiega l’onorevole del Gruppo ID e coordinatore della Lega in Campania, Valentino Grant, sottolineando che “dobbiamo farci trovare pronti alle sfide europee per la crescita del nostro Sud e dell’Italia intera”. Il deputato europeo attraverso il suo sito valentinogrant.eu, pubblica i vari bandi e progettualità europee per consentirne sempre più la diffusione e per rendere noto il lavoro costante e alacre svolto in Europa. In quest’ottica si pone grande attenzione al programma Horizone, che abbraccia rami differenti, con progettualità a cui possono avere accesso sia gli enti territoriali, ma non solo.Per tutte le info su HORIZON EUROPE – RIA – Rafforzare l’ecosistema europeo di ricerca e innovazione basato sulle foreste vai su https://www.valentinogrant.eu/2021/08/31/horizon-europe-ria-rafforzare-lecosistema-europeo-di-ricerca-e-innovazione-basato-sulle-foreste/

