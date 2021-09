Horizone UE, Grant (Gruppo ID): “Lotta al traffico dei beni culturali””Il traffico di beni culturali è diventato una delle attività criminali più redditizie per i gruppi della criminalità organizzata e il boom del mercato dell’arte e dell’antichità sta creando nuovi modelli di business per la criminalità organizzata. Allo stesso tempo, il mercato dell’arte e dell’antiquariato è anche uno dei mercati meno regolamentati in Europa, caratterizzato da una mancanza di tracciabilità e prezzi speculativi degli oggetti, che lo rendono un luogo ideale anche per il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale, ecc”, spiega l’onorevole del Gruppo ID in Europa e coordinatore regionale della Lega in Campania, Valentino Grant, sottolineando che “sulla base dei risultati dei progetti conclusi di recente, il nesso tra terrorismo e criminalità grave e organizzata (compresa la cibernetica) merita di essere analizzato ulteriormente. Il coinvolgimento nella criminalità grave e organizzata può anche consentire ai terroristi di generare fondi per finanziare attività legate al terrorismo, come nel caso del traffico di beni culturali. E’ fondamentale quindi contribuire alla sicurezza e raggiungere tale obiettivo mettendo in campo tutte le opportunità e gli strumenti messi a disposizione dell’UE”.Ecco tutte le info per il programma Horizone Europa su lotta alla criminalità organizzata: https://www.valentinogrant.eu/2021/08/31/horizon-europe-lotta-al-traffico-di-beni-culturali/

