Grandi opere, cura del territorio e cultura Un anno di intenso lavoro per l’amministrazione

Un lavoro che non si è mai arrestato quello dell’amministrazione comunale di Naronissi guidata da Gianfranco Valiante. L’amministrazione ha lavorato senza sosta sia per tutelare la salute dei cittadini che per realizzare o avviare quanto era stato programmato prima della pandemia.

Sindaco Valiante, volge al termine un anno molto complicato a causa dell’epidemia sanitaria ma soprattutto a causa di tutti i risvolti che ha avuto sulle comunità….

«Il 2020 sarà ricordato sicuramente da tutti come l’anno più difficile, un anno di grande sofferenza sanitaria, ma anche e soprattutto economica e sociale. Tutte le comunità – e Baronissi non ha fatto eccezione – ha subito gravi risvolti negativi. È stato indispensabile rivolgere tutte le nostre forze e risorse ai bisogni primari della popolazione, soprattutto quelle delle famiglie più in difficoltà e meno abbienti. Posso dire che con grandi sacrifici da parte di tutti abbiamo fatto la nostra parte cercando di alleviare i disagi e le differenze di chi ha ricevuto gravi penalizzazioni a causa del covid».

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia