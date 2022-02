Grande riscontro per la campagna di prevenzione dell’osteoporosi promossa dai Centri Verrengia

In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da osteoporosi e questi numeri sono in continua crescita, soprattutto in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita (fonte Ministero della Salute). L’osteoporosi è tipicamente asintomatica, perciò diventa manifesta solo a seguito di una frattura causata da un movimento improvviso o da un trauma, i cui effetti vengono aggravati dalla fragilità ossea. Può essere facilmente diagnosticata mediante MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), un esame radiologico che serve a misurare la quantità di calcio presente nelle ossa, ovvero misurare la massa e la densità ossea. A Salerno, è possibile effettuare una MOC presso i Centri Verrengia, la struttura sanitaria diretta dal Prof. Domenico Verrengia, da molti anni punto di riferimento sul territorio per attività diagnostico-cliniche, nell’ambito della campagna di prevenzione dell’osteoporosi dal titolo “La Salute delle osse” e valida fino al 31 marzo. Oltre all’esame MOC, l’iniziativa offre la possibilità ai Pazienti di effettuare un pacchetto specifico di esami del sangue, con emocromo, vitamina D e calcio – a un costo agevolato, ed effettuare un consulto gratuito con nutrizionisti ed osteopati. Il direttore commerciale Carmine Giordano sottolinea che i “Centri Verrengia confermano con questa nuova campagna di prevenzione la vocazione di responsabilità sociale, perché l’osteoporosi è una patologia purtroppo in notevole aumento, non solo presso il cluster tradizionale di donne oltre la menopausa, ma anche tra altre fasce di età e tra gli uomini, perciò pensiamo che sia fondamentale tenere sotto controllo diffusione e gravità dei casi individuali, per intervenire in tempo con terapie adeguate. Il nostro pacchetto di esami diagnostici è completo e a un prezzo agevolato, pur continuando a garantire il valore aggiunto di efficienza e qualità che i nostri utenti sono abituati ad aspettarsi dal nostro centro”.

