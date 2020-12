“Governo deve riaprire mercati rischio catastrofe commerciale”

di Erika Noschese

“Riaprite i mercati e consentite la vendita di merce del settore non alimentare”. E’ questo, in sintesi, l’appello lanciato da Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti che punta l’attenzione sulle difficoltà che si ritrovano a vivere, ancora una volta, gli operatori mercatali, costretti ad un secondo forzato con la Campania in zona rossa. “Sono trascorsi 15 giorni da quando la Campania è in zona rossa, da due mesi i consumi sono in forte calo, i mercati aperti per il solo settore alimentare stanno trovando enormi difficoltà con frutta, verdura e ittico invenduti, gli operatori del settore non alimentari chiusi e con enormi difficoltà economiche

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia