Governance Poll, De Luca solo undicesimo

Il Sole 24 Ore pubblica oggi i risultati di un sondaggio dell’istituto Noto sui presidenti di Regione e sui sindaci secondo il quale Luca Zaia è il più popolare tra i suoi concittadini e il suo consenso è aumentato durante l’emergenza Coronavirus; dopo di lui c’è Massimiliano Fedriga seguito da Donatella Tesei. Seguono Iole Santelli, appena eletta in Calabria, Stefano Bonaccini e Marco Marsilio. Qui centrodestra e centrosinistra si dividono equamente le posizioni ma gli ultimi tre sono del centrosinistra e spicca, in negativo, il risultato del segretario del Partito Democratico. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella classica 2020 di Governance Poll si colloca all’undicesimo posto con un punteggio di 46 (indice di gradimento in aumento del 4,9% rispetto al periodo precedentemente considerato).

