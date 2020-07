Governance Poll 2020, Vincenzo Napoli 15° fra i sindaci

Il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli risulta il 15esimo sindaco più amato in base alla graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore sui sindaci delle città capoluogo. In Campania è il primo in classifica, mentre è il quarto del Sud in merito al gradimento dei cittadini che, nel sondaggio Governance Poll 2020, hanno dovuto dare un giudizio complessivo sull’operato del Sindaco, rispondendo alla domanda “Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”.

