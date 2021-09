Gocce di Stelle, ecco tutte le miss premiate

Ancora successi per le tappe del concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle. Grande partecipazione ed entusiasmo in piazza Aldo Moro a Battipaglia. L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Madas di Franco Mazzotta con la collaborazione di Giampaolo Lupo, Piero Carrafiello e Rosa Cataldo. Tanti ospiti d’eccezione e uno spettacolo elegante e raffinato. A conquistare il titolo di Miss Gocce di Stelle è stata la diciottenne Federica Meriani di Fisciano, al secondo posto ex equo si sono classificate Veronica Voccia di Battipaglia e Diana Vornicu di Castel San Giorgio. Sul terzo gradino Veronica Civale di Scala. Fascia di Miss Battipaglia a Ludovica Monaco, di Miss Acqua Life ad Amira Benamour, di Miss Madas a Miriana Mauro, di Miss Fotogenia ad Angela Tulbure, di Miss Eleganza ad Emi Parisi, di Miss Teeneger a Gabriella Abate, di Miss Sorriso a Laura Palmentieri, di Miss Herbalife ad Angela Tulbure, di Miss Curves a Maria Veneruso, di Miss Telegenia a Vittoria Oliva, di Miss Simpatia a Maria Caggianese. La manifestazione è stata brillantemente condotta da Francesca Faratro. La qualificatissima giuria, composta da Andrea Di Lieto, Pietro Cerullo, Carmen Picciariello, Vincenzo Germano, Sabina Altobello, Salvatore Civale, Silvestro Dambrosio, Francesco De Rosa, Enzo Cesaro, Sofi Hasanai è stata presieduta dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese. L’evento ha avuto anche deliziosi momenti musicali grazie alla presenza delle cantanti Carmen De Maio, Maria Antonia Milione in arte la Diabla e Giada Iannece. Le acconciature delle miss sono state realizzate da Profilo uomo donne. Le coreografie e gli addobbi del palco sono state affidate a Tetyana Tkachuk. Le fotografie e le riprese video sono state realizzate da Nicolas Kabir e Domenico De Biasio. E successo straordinario anche per l’ultima tappa del concorso, prima della straordinaria finalissima, che si è svolta nell’affascinante cornice dei Giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori col patrocinio del comune costiero. A conquistare il titolo di Miss Gocce di Stelle è stata la sedicenne Annamaria Memoli di Montoro, al secondo posto si è classificata Alessia Kuzmina di Nola. Sul terzo gradino ex equo Giusy Iacuzzo di Pontecagnano e Antonia Argenziano di Avellino. Fascia di Miss Maiori a Lucia Pia Vitolo, di Miss Costa D’Amalfi a Veronica Civale, di Miss Acqua Life a Vittoria Oliva, di Miss Madas a Federica Elia, di Miss Fotogenia a Noemi Di Lascio, di Miss Eleganza a Ludovica Monaco, di Miss Teeneger ad Angela Tulbure, di Miss Villa Alba D’oro a Renèe Gagliardi, di Miss Sorriso a Sabrina Salsano, di Miss Herbalife a Francesca Cioffi, di Miss Telegenia a Maria Veneruso, di Miss non solo bella ad Antonia Cerrato, di Miss Vervesca a Francesca Ponticiello. La manifestazione è stata brillantemente condotta da Francesca Faratro. Madrina della serata la modella Ivanna Kost. La qualificatissima giuria, composta dall’assessore Chiara Gambardella, da Silvio D’Alessandro, Rosario Vervesca, Alba Chiara, Bruna Raia, Lucio D’Urso, Giovanni D’Avenia, Giusy Casella, Sabina Altobello, Salvatore Civale, Silvestro Dambrosio, Sofi Hasanai, è stata presieduta dal docente universitario Andrea DI Lieto. L’evento ha avuto anche deliziosi momenti musicali grazie alla presenza del Gruppo Esperia Ensemble, delle cantante Carmen De Maio e del Duo Fabrizio e Laura Russo. Le acconciature delle Miss sono state realizzate da Vervesca. Le coreografie e gli addobbi del palco sono state affidate a Tetyana Tkachuk. Omaggi floreali a cura di Fiori Ferrigno. Le fotografie e le riprese video sono state realizzate da Alfonso Petti, Nicolas Kabir e Domenico De Biasio. Prossimo appuntamento sabato 11 settembre a Baronissi per la finalissima nazionale di Miss Gocce di Stelle.

